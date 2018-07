Sarajevo (AFP) Nach neun Jahren ist am Samstag offiziell die EU-Polizeimission in Bosnien zu Ende gegangen. "Wir waren ein wichtiger Akteur bei der Verbesserung der Sicherheitslage in Bosnien", erklärte der deutsche Leiter der Mission EUPM, Stefan Feller, laut einer Mitteilung auf der Webseite der Mission. Dennoch bleibe viel zu tun. Die örtlichen Behörden dürften sich nicht davon abhalten lassen, selbst für mehr Sicherheit zu sorgen, erklärte Feller.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.