London (SID) - Der russische Fußball-Nationalspieler und ehemalige Stuttgarter Bundesliga-Profi Pawel Pogrebnjak wechselt endgültig zum englischen Premier-League-Aufsteiger FC Reading. Dies bestätigte der Klub am Samstag Der 28 Jahre alte EM-Teilnehmer erhält bei den Royals einen Vierjahresvertrag. Pogrebnjak war im vergangenen Winter vom Bundesligisten VfB Stuttgart zum FC Fulham gewechselt, bei dem er in zwölf Spielen in Englands höchster Spielklasse sechs Tore erzielte.

Pogrebnjak war bei der EM nur zu einem Kurzeinsatz im letzten Gruppenspiel gegen Griechenland (0:1) gekommen. Das Aus der Sbornaja konnte er aber in seinen 19 Minuten Spielzeit nicht mehr verhindern. Er hatte zuletzt betont, gerne auf der Insel bleiben zu wollen - der russische Geschäftsmann Anton Singarewitsch, Readings Klubbesitzer, erfüllt ihm nun wohl diesen Wunsch.