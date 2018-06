Berlin (SID) - Zum Trainingsauftakt von Fußball-Zweitligist Union Berlin kamen 2500 Zuschauer in das Stadion an der Alten Försterei, um unter anderem die drei bisherigen Neuzugänge Björn Kopplin, Daniel Haas und Fabian Schönheim zu begrüßen. Bei hochsommerlichen Temperaturen absolvierten die Spieler von Trainer Uwe Neuhaus eine komplette Übungseinheit mit einem 45-minütigem Trainingsspiel zum Abschluss. Am Mittwoch (19.00 Uhr) tritt Union zum Test beim FC Strausberg an.