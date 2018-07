London (AFP) Vier Wochen vor Beginn der Olympischen Sommerspiele in London ist in der Nähe des Olympiaparks ein Mann erstochen worden. Wie die britische Polizei am Samstag mitteilte, wurde bei einer Schlägerei im Westfield-Einkaufszentrum im Stadtteil Stratford ein 24-Jähriger getötet. Medienberichten zufolge hatten sich dort zwei Verbrecherbanden bekämpft - während ganz in der Nähe hunderte geladene Gäste durch den Olympiapark geführt wurden. Wie die Zeitung "The Times" berichtete, waren die Männer unter anderem mit Stühlen und Ladeneinrichtung aufeinander losgegangen.

