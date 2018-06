Jerusalem (AFP) Der ehemalige israelische Ministerpräsident Jitzchak Schamir ist tot. Schamir starb im Alter von 96 Jahren, wie das Büro des amtierenden Regierungschefs Benjamin Netanjahu am Samstag mitteilte. Schamir hatte seit mehreren Jahren an Alzheimer gelitten. Der Politiker der konservativen Likud-Partei war von 1983 bis 1984 und von 1986 bis 1992 Regierungschef gewesen. Auf der internationalen Bühne hatte er seinen letzten Auftritt bei der Konferenz von Madrid 1991, die den Weg für Friedensverhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern ebnete. Schamir hatte sich stets gegen die Rückgabe von Land an die Palästinenser ausgesprochen.

