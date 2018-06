Moskau (dpa) - Russland hofft vor der Syrienkonferenz heute in Genf auf einen gemeinsamen Ansatz der internationalen Gemeinschaft zur Lösung des blutigen Konflikts. Es gebe eine reale Chance, dass sich die Teilnehmer auf einen gemeinsamen Nenner einigten. Das sagte Außenminister Sergej Lawrow am Abend in St. Petersburg. Dort hatte er vorher drei Stunden mit US-Außenministerin Hillary Clinton über die Lage gesprochen. Eine endgültige Einigung sei aber nicht zu erwarten, sagte Lawrow nach Angaben der Agentur Interfax.

