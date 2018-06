Genf (dpa) - Die Genfer Syrienkonferenz befürwortet eine Übergangsregierung in Damaskus, schließt Machthaber Assad aber nicht davon aus. US-Außenministerin Hillary Clinton verteidigte dieses Zugeständnis des Westens an Russland und China bei dem Treffen. Es sei klar, dass Assad trotzdem verschwinden müsse, sagte Clinton. Der russische Außenminister Sergej Lawrow widersprach Clinton unmittelbar danach: Die an der Genfer Konferenz beteiligten Staaten könnten dem Sicherheitsrat in New York keine Vorschriften machen, sagte Lawrow.

