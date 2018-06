Genf (dpa) - Die Syrienkonferenz der fünf UN-Vetomächte und mehrerer Nahoststaaten will eine Übergangsregierung in Damaskus befürworten. Das sagte der internationale Syrienvermittler Kofi Annan in Genf. Auf Verlangen Russlands soll jedoch Machthaber Assad nicht davon ausgeschlossen werden. Damit konnte der Westen das aus seiner Sicht wichtigste Element von Annans Friedensplans nicht durchsetzen. Der frühere UN-Generalsekretär sprach dennoch von einem produktiven Treffen. Er habe jetzt mehr Hoffnung auf eine politische Lösung.

