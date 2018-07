Helsinki (Finnland) (SID) - Alexander John hat bei der Leichtathletik-EM in Helsinki als bester der drei deutschen Starter das Halbfinale über 110 m Hürden erreicht. Der 26 Jahre alte EM-Achte von 2010 aus Leipzig lief in 13,50 Sekunden die viertbeste Zeit der Vorläufe. Gregor Traber aus Tübingen kam nach 13,83 weiter, dem Offenburger Matthias Bühler reichten 13,93 zum Einzug in die nächste Runde.

"Das war für einen Vorlauf schon ganz in Ordnung", sagte John, "aber ich hätte auch noch eine Schippe drauflegen können."