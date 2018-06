Helsinki (SID) - Alle vier deutschen Staffeln können am Sonntag beim Abschluss der Leichtathletik-EM in Helsinki in die Nähe der Medaillen laufen. Im Halbfinale über 4x100 m wurden die 43,03 Sekunden von Leena Günther (DSHS Köln), Anna Cibis (MTG Mannheim), Tatjana Pinto (LG Münster) und Verena Sailer (MTG Mannheim) nur von der Ukraine unterboten (42,70). Bei den Männern kamen Lucas Jakubczyk (SCC Berlin), Tobias Unger (VfB Stuttgart), Alexander Kosenkow (TV Wattenscheid) und Martin Keller (LAZ Leipzig) in 39,04 Sekunden mit der drittbesten Zeit ins Finale. Nur Großbritannien (38,98) und die Franzosen (39,01) waren schneller.

Nicht ganz so gut sind die Aussichten über 4x400 m. Esther Cremer (TV Wattenscheid), Janin Lindenberg (SC Magdeburg), Christiane Klopsch (LG Friedberg-Pauberbach) und Fabienne Kohlmann (LG Karlstadt) erzielten in 3:31,38 Minuten die sechstbeste Zeit im Halbfinale. Schnellste waren in 3:29,03 die Französinnen. Zuvor hatten Jonas Plass (Team Wendelstein), Kamghe Gaba (LG München), Niklas Zender (LG Frankfurt/Main) und Thomas Schneider (Dresdner SC) in 3:05,71 Minuten als fünftbestes Team den Endlauf erreicht. Schnellstes Quartett war Belgien (3:05,29).