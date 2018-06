Helsinki (dpa) - Robert Harting ist neuer Europameister der Diskuswerfer. Der zweimalige Weltmeister gewann bei der Leichtathletik-EM in Helsinki mit 68,30 Metern zum ersten Mal den europäischen Titel. Zweiter wurde Gerd Kanter aus Estland, der 66,53 Meter weit warf.

EM-Bronze sicherte sich der Ungar Zoltan Kovago mit 66,42 Meter. Markus Münch von der LG Wedel-Pinneberg musste sich mit dem 9. Platz und 61,25 Meter zufriedengeben.

2010 in Barcelona war Harting Vizeeuropameister geworden. Als letzter Deutscher hatte Lars Riedel 1998 in Budapest EM-Gold gewonnen. Der 2,01 Meter lange Harting war mit der besten Qualifikationsweite von 65,49 Meter in den Medaillenkampf von Helsinki eingezogen. Im verregneten Finale kam er im ersten Versuch mit 63,02 Meter nicht annähernd so weit, ließ sich durch den «Ausrutscher» aber nicht beirren und ging mit 65,80 Meter in Führung. Nach einem ungültigen Versuch segelte dann der Diskus auf die Siegerweite von 68,30 Meter.