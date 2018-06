Helsinki (SID) - Weltranglisten-Spitzenreiterin Nadine Müller hat bei der Leichtathletik-EM in Helsinki souverän das Diskus-Finale erreicht. Mit 64,49 m übertraf die WM-Zweite aus Halle/Saale die in der Qualifikation geforderten 61 m mit dem ersten Wurf ganz klar.

"Im Finale will ich noch rund zwei Meter zulegen, 65 bis 66 Meter müssten dann für eine Medaille reichen. Wahrscheinlich geht es zwischen der Kroatin Sandra Perkovic und mir um Gold", sagte Müller, die die EM aus der Olympiavorbereitung heraus bestreitet: "Ich habe Freitag in Halle ein anstrengendes Krafttraining absolviert, das mir noch in den Beinen steckte. Dann bin ich am Abend vor der Qualifikation nach Helsinki geflogen."

Neben Müller stehen auch die Neubrandenburgerin Anna Rüh (60,73) und Julia Fischer aus Berlin (59,95) im Finale.