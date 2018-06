Kingston (dpa) - Weltmeister Yohan Blake hat Sprint-Superstar Usain Bolt bei den jamaikanischen Olympia-Trials über 100 Meter eine Niederlage zugefügt. Der 22-Jährige gewann in 9,75 Sekunden und stellte vier Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele in London eine Weltjahresbestleistung auf. Sein Trainingspartner und Weltrekordler Bolt kam nach schwachem Start als Zweiter in 9,86 Sekunden ins Ziel, Asafa Powell wurde Dritter in 9,88 Sekunden. Alle drei qualifizierten sich für Olympia.

