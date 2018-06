Helsinki (SID) - Zwei Jahre nach dem überraschenden Silber von Barcelona hat Carsten Schlangen bei der Leichtathletik-EM in Helsinki überraschend das 1500-m-Finale verpasst. "Ich habe einen Tritt von hinten bekommen, bin aus dem Rhythmus gekommen, und dann war es vorbei. Ich bin sehr frustriert", erklärte der Berliner seinen enttäuschenden neunten Platz im Vorlauf in 3:46,52 Minuten.

Zu der noch nicht erfüllten Olympianorm sagte Schlangen: "Ich habe eigentlich eine gute Form, aber muss erst mal sehen, wie ich dieses Ausscheiden verkrafte. Nächste Woche gibt es noch zwei Rennen, wo ich die geforderte Zeit laufen kann."

Viel besser machte es Florian Orth, der Schlangen schon bei der DM in Wattenscheid geschlagen hatte. In 3:45,87 erreichte er als Vorlaufzweiter das Finale - genau wie zuvor seine Regensburger Klubkameradin Corinna Harrer in 4:11,59. Denise Krebs (Wattenscheid) schaffte dies als Neunte in 4:12,79 nicht und erhöhte die Zahl der Erstrunden-Ausfälle im deutschen Team auf 14.