Los Angeles/London (dpa) - Die britische Sängerin Adele (24) ist schwanger. «Ich bin glücklich, zu verkünden, dass Simon (Konecki) und ich unser erstes Kind erwarten», verriet die Grammy-Gewinnerin auf ihrer Webseite.

Sie seien beide total aus dem Häuschen. Adele bat ihre Fans in dieser «kostbaren» Zeit, ihre Privatsphäre nicht zu stören. Am Samstag trafen unzählige Glückwunsch-Nachrichten von Fans über Twitter und ihre Internetseite ein.

Der 14 Jahre ältere Konecki hat die Sängerin («Rolling in the Deep», «Someone Like You») im Februar zur Grammy-Verleihung nach Los Angeles begleitet, wo sie sechs Trophäen abräumte. Damals teilte Adele, der Shootingstar der internationalen Musikszene, dem US-Magazin «Vogue» mit, dass sie kürzertreten und ihre neue Liebe pflegen wolle. Konecki hat aus einer früheren Beziehung eine Tochter.

Adele und er sollen sich vor rund einem Jahr kennengelernt haben. Die aus London stammende Sängerin hatte mir ihrem Album «21» den Durchbruch geschafft. Die Songs darauf hatte sie nach einer unglücklichen Beziehung geschrieben.

Zwar hat Adele kürzlich eine Verschnaufpause angekündigt, dann aber mitgeteilt, das es Ende des Jahres einen neuen Song und kurz darauf ihr drittes Album geben solle. Ihr 2008 erschienenes Debütalbum mit dem Titel «19» und die Single «Chasing Pavements» machten sie in Großbritannien und bald auch darüber hinaus bekannt.

