Lübeck (dpa) - Im Zeichen des chinesischen Drachens steht das 27. Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF), das am 7. Juli in Lübeck beginnt. Partnerland ist die Volksrepublik China. Eingebunden in das Chinesische Kulturjahr in Deutschland kommen mehrere hundert Künstler aus dem Reich der Mitte nach Norddeutschland. 138 Konzerte, dazu Musikfeste auf dem Lande, Ausstellungen und Literaturabende stehen auf dem Programm des Festivals, das bis zum 25. August dauert.

