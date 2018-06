Klagewelle bremst Merkels Pläne zur Eurorettung

Berlin (dpa) - Mit einer Klagewelle sollen der Fiskalpakt und der Eurorettungsschirm ESM vor dem Verfassungsgericht zu Fall gebracht werden. Nach der Verabschiedung beider Instrumente in Bundestag und Bundesrat gingen zahlreiche Klagen in Karlsruhe ein. Bis zur Entscheidung der Grundgesetzhüter liegt der mit 700 Milliarden Euro Stammkapital ausgestattete ESM auf Eis. Trotz der breiten Zustimmung im Bundestag hatte Kanzlerin Angela Merkel ihre Koalition nicht geschlossen hinter sich. Bei den drei namentlichen Abstimmungen zum ESM verfehlte Merkel gestern drei Mal die Kanzlermehrheit.

Mursi legt Amtseid ab

Kairo (dpa) - Der neu gewählte ägyptische Präsident Mohammed Mursi hat seinen Amtseid abgelegt. Vor dem Hohen Verfassungsgericht in Kairo sprach der Islamist die Eidesformel, mit der er sich zu Loyalität zur republikanischen Staatsordnung, zu den Gesetzen und zur Verfassung verpflichtet. Die Militärs, die seit dem Sturz des Langzeitpräsidenten Husni Mubarak vor 16 Monaten das Land regieren, hatten auf den Festakt im Verfassungsgericht bestanden. Zuvor hatten sie das islamistisch dominierte Parlament im Juni aufgelöst.

Annan drängt Weltmächte zu Einigkeit im Syrienkonflikt

Genf (dpa) - Syrienvermittler Kofi Annan hat an die Weltmächte appelliert, gemeinsam den blutigen Konflikt in Syrien zu beenden und ihre Differenzen zu überwinden. Andernfalls drohe ein Übergreifen auf die gesamte Nahostregion und eine neue Front für den internationalen Terrorismus, warnte Annan. Er sprach bei der Eröffnung einer Konferenz der Außenminister der fünf UN-Vetomächte und mehrerer Nahoststaaten in Genf. Den Ministern liegt ein von Annan erarbeiteter neuer Friedensplan für Syrien vor.

Pflegereform hilft laut Sozialverband VdK nicht viel

Dortmund (dpa) - Der Sozialverband VdK hält die beschlossene Pflegereform für unzureichend. Es werde zwar etwas mehr Geld für Menschen mit Demenzerkrankungen geben, sagte VdK-Präsidentin Ulrike Mascher den «Ruhr Nachrichten», doch für Beträge zwischen 4 Euro und 7,50 Euro pro Tag könnten sich Pflegende keine nennenswerte Entlastung leisten. Die Pflegereform tritt im Januar in Kraft. Altersverwirrte, die nicht in eine Pflegestufe eingruppiert sind, können dann erstmals Pflegegeld von 120 Euro oder Sachleistungen von bis zu 225 Euro bekommen.

Altmaier will Energiewendekosten nicht mit Subventionen abfedern

Berlin (dpa) - Bundesumweltminister Peter Altmaier will die Kosten der Energiewende nicht mit zusätzlichen Staatsausgaben abfedern. Er werde keine neuen Subventionen schaffen, denn die Energiepolitik müsse künftig marktwirtschaftlich ausgerichtet werden, sagte Altmaier dem «Focus». Ziel müsse sein, dass Solaranlagen in spätestens fünf Jahren ohne Zuschüsse wettbewerbsfähig sind, fügte er hinzu. Klar sei, dass die Strompreise durch die Energiewende steigen werden, sagte Altmaier.

Grímsson vor fünfter Amtszeit als Islands Präsident

Reykjavik (dpa) - Bei den Präsidentschaftswahlen auf Island hat sich ein Erfolg für den bisherigen Präsidenten Ólafur Ragnar Grímsson abgezeichnet. Der frühere Linkssozialist lag nach letzten Umfragen deutlich vor der 37 Jahre altem TV-Moderatorin Thóra Arnórsdóttir. Insgesamt bewarben sich sechs Kandidaten um das Präsidentenamt. Das Amt des Staatsoberhauptes auf der Atlantikinsel ist ähnlich wie das des deutschen Bundespräsidenten weitgehend repräsentativ.