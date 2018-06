Revolutionäre Platini-Idee: EM 2020 in mehreren Ländern

Kiew (dpa) - UEFA-Präsident Michel Platini hat für die EM 2020 mit einer revolutionären Idee überrascht. Anstatt in einem Land oder zwei Gastgebernationen zu spielen, schlug der Chef der Europäischen Fußball-Union ein Turnier in mehreren Staaten Europas vor. Er könne sich die EURO 2020 in ganz Europa vorstellen. Man könnte in 12 oder 13 Städten in ganz Europa spielen, sagte Platini am Samstag in Kiew. Das UEFA-Exekutivkomitee werde darüber diskutieren und spätestens im Januar 2013 eine Entscheidung treffen.

Umfrage: Fast die Hälfte der Deutschen glaubt an Spanien-Triumph

Berlin (dpa) - 44 Prozent der Fußball-Fans in Deutschland glauben im Finale der Europameisterschaft am Sonntag in Kiew an einen spanischen Sieg. Mit 32 Prozent wünscht sich nur rund ein Drittel, dass Italien das Endspiel gewinnt. Dies geht aus einer repräsentativen Umfrage hervor, die das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap für die «Welt am Sonntag» erstellt hat.

UEFA-Chef Platini lobt «fantastische EM»

Kiew (dpa) - UEFA-Präsident Michel Platini hat die Europameisterschaft in Polen und der Ukraine als «fantastische EM» gelobt. «Dieses Turnier wird in Erinnerung bleiben. Polen und die Ukraine können stolz sein», sagte der Chef der Europäischen Fußball-Union am Samstag in Kiew. Am Tag vor dem EM-Finale zwischen Titelverteidiger Spanien und Deutschland-Bezwinger Italien hob Platini die «einzigartige Atmosphäre» in beiden Ländern hervor.

Klinsmann stärkt Nachfolger Löw den Rücken

Berlin (dpa) - Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann hat seinem Nachfolger Joachim Löw nach dem Ausscheiden der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im EM-Halbfinale den Rücken gestärkt. Es sei doch klar, dass nicht jede Maßnahme eines Trainers automatisch zum Erfolg führe. Der Trainer treffe vor dem Spiel Entscheidungen, die nicht willkürlich seien. Sie seien das Ergebnis seiner Beobachtungen und seiner Arbeit. Es gebe eben keine Garantie für Siege, sagte Klinsmann in einem Interview der «Stuttgarter Nachrichten. Löw war nach der 1:2-Niederlage gegen Italien heftig für seine personellen Umstellungen kritisiert worden.

UEFA räumt Fehler bei TV-Bildern ein

Kiew (dpa) - Die Europäische Fußball-Union hat eine erneute Panne bei der Übertragung von TV-Bildern eingeräumt, den Vorwurf der Manipulation aber energisch zurückgewiesen. Die UEFA habe keinerlei Absicht, eine wie auch immer geartete Kontrolle über die den Sendeanstalten zur Verfügung gestellten Bilder auszuüben, hieß es in einer schriftlichen Erklärung des Dachverbandes am Samstag. Die «Süddeutsche Zeitung» hatte berichtet, dass beim EM-Halbfinale der deutschen Mannschaft gegen Italien eine schwarz-rot-golden geschminkte Frau auf der Tribüne eingeblendet wurde, der eine Träne über die Wange läuft. Diese unmittelbar nach dem 0:2 in der 36. Minute gezeigte Szene war aber bereits vor dem Spiel gefilmt worden.

Nach WM-Sieg: Kugelstoßer Storl gewinnt auch EM-Titel

Helsinki (dpa) - Kugelstoßer David Storl ist nun auch Europameister. Der 21 Jahre alte Chemnitzer gewann am Freitag den Titel bei der Leichtathletik-EM in Helsinki mit einer Siegerweite von 21,58 Meter. Vor einem Jahr war er im südkoreanischen Daegu jüngster Weltmeister der Kugelstoß-Geschichte geworden. Zweiter wurde der Niederländer Rutger Smith mit 20,55 Meter. EM-Bronze holte sich Asmir Kolasinac aus Serbien mit 20,36 Meter. Platz acht belegte Marco Schmidt aus Sindelfingen mit 19,65 Meter.

Nadine Kleinert erstmals Kugelstoß-Europameisterin

Helsinki (dpa) - Die 36 Jahre alte Kugelstoßerin Nadine Kleinert ist erstmals Kugelstoß-Europameisterin. Die dreifache Vize-Weltmeisterin aus Magdeburg gewann am Freitagabend in Helsinki mit 19,18 Metern. Silber holte die Russin Irina Tarasowa mit 18,91 Metern, Bronze die Italienerin Chiara Rosa mit 18,47 Metern. Kleinerts Clubkollegin Josephine Terlecki wurde Vierte, Christina Schwanitz Fünfte. Damit holte Kleinert in ihrem letzten Karrierejahr ihre erste internationale Goldmedaille.

Christina Obergföll gewinnt EM-Silber im Speerwerfen

Helsinki (dpa) - Speerwerferin Christina Obergföll wartet weiter auf ihren ersten internationalen Titel. Die Offenburgerin musste sich am Freitagabend bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Helsinki mit 65,12 Metern mit dem zweiten Platz begnügen. Gold gewann die Ukrainerin Wira Rebryk mit 66,86 Metern. Bronze ging an Titelverteidigerin Linda Stahl aus Leverkusen mit 63,69 Metern. Katharina Molitor wurde Fünfte. Obergföll war schon zweimal WM-Zweite und 2008 Olympia-Dritte.

Kerber wie Lisicki im Achtelfinale - Auch Mayer in Wimbledon weiter

London (dpa) - Nach Sabine Lisicki hat auch Angelique Kerber die Runde der besten 16 beim Tennisturnier in Wimbledon erreicht. Bei dem Grand-Slam-Event bezwang die 24-Jährige am Freitag die Amerikanerin Christian McHale mit 6:2, 6:3. Die Kielerin trifft nun auf die Belgierin Kim Clijsters. Der Bayreuther Florian Mayer erreichte das Achtelfinale durch ein 7:6 (7:5), 3:6, 2:6, 6:3, 7:5 gegen den Polen Jerzy Janowicz.

FC Bayern leiht Petersen an Bremen aus - Vertrag verlängert

München (dpa) - Angreifer Nils Petersen geht in der kommenden Spielzeit für Bundesligist Werder Bremen auf Torejagd. Der 23-Jährige werde für ein Jahr an die Hanseaten ausgeliehen, gab der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München am Freitag bekannt. Zugleich sei der Vertrag mit Petersen um ein weiteres Jahr bis 2015 verlängert worden, teilte Münchens Mediendirektor Markus Hörwick mit.