Kairo (AFP) Die ägyptischen Behörden haben an der Grenze zu Libyen ein umfangreiches Arsenal an Waffen und Munition beschlagnahmt. In der Küstenstadt Marsa Matruh unweit der libyschen Grenze seien rund 140 Raketen, ebenso viele Raketenköpfe, etwa 30 automatische Schusswaffen und 7000 Schuss Munition gefunden worden, berichtete die ägyptische Presse am Samstag. Demnach sollten die Waffen offenbar in den Gazastreifen geschmuggelt werden, der von der radikalislamischen Hamas beherrscht wird.

