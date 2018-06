Omaha (Nebraska/USA) (SID) - Mit einer weiteren Jahresweltbestzeit hat der fünffache Schwimm-Weltmeister Ryan Lochte vor dem letzten US-Gigantenduell mit Rekord-Olympiasieger Michael Phelps vorgelegt. Im Halbfinale über 200 m Lagen bei der Olympia-Qualifikation der US-Schwimmer in Omaha/Nebraska distanzierte der 27-Jährige aus Florida in 1:55,51 Minuten seinen Rivalen (1:56,66) deutlich. Bei der WM im vergangenen Jahr in Shanghai hatte Lochte in 1:54,00 über diese Strecke den ersten Langbahn-Weltrekord nach dem Verbot der Hightech-Anzüge aufgestellt - 16 Hundertstel vor Phelps.

Im Finale in der Nacht zu Sonntag treffen die beiden Superstars zum dritten und letzten Mal bei den US-Trials direkt aufeinander. Lochte hatte zuvor über 400 m Lagen in Jahresweltbestzeit gewonnen, Phelps über 200 m Freistil gekontert. "Heute ging es nur darum, ins Finale zu kommen", sagte Lochte, "aber morgen wird es ein harter Kampf."

Sein Olympia-Ticket über 100 m Freistil löste Staffel-Olympiasieger Nathan Adrian. In 48,10 Sekunden blieb der 23-Jährige aber genau eine Sekunde über der Jahresweltbestzeit des australischen Weltmeisters James Magnusson.