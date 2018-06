San Jose (Kalifornien/USA) (SID) - Die frühere Mehrkampf-Weltmeisterin Bridget Sloan aus den USA muss ihren Traum von den Olympischen Spielen in London begraben. Die 20-Jährige musste wegen einer Ellbogenverletzung bei den US Trials in San Jose schon nach dem Einturnen vorzeitig aussteigen. Sloan war 2009 Mehrkampf-Weltmeisterin und gehörte zur Silbermedaillen-Mannschaft der USA 2008 in Peking.