London (dpa) - Tennisspielerin Julia Görges hat den Einzug in ihr erstes Achtelfinale von Wimbledon verpasst. Bei dem Rasenturnier in London unterlag die Bad Oldesloerin am Samstag der früheren Weltranglisten-Ersten Ana Ivanovic nach hartem Kampf mit 6:3, 3:6, 4:6.

Nach einem sehr guten Auftaktsatz musste sich die an Nummer 22 gesetzte Görges nach 1:55 Stunden Spielzeit der Nummer 14 der Setzliste aus Serbien geschlagen geben. Wäre Görges Sabine Lisicki und Angelique Kerber gefolgt, hätten erstmals seit 25 Jahren drei deutsche Damen die Runde der besten 16 im All England Club erreicht. 1987 waren es Steffi Graf, Claudia Kohde-Kilsch und Sylvia Hanika. Görges' bestes Grand-Slam-Resultat bleibt ihre Achtelfinalteilnahme bei den Australian Open 2012.

Ivanovic baute damit ihre Bilanz im direkten Vergleich gegen Görges auf 4:1 Siege aus. Sie trifft nun entweder auf die Nummer zwei der Welt, Victoria Asarenka aus Weißrussland, oder die Slowakin Jana Cepelova.

