Genf (AFP) In Genf hat am Samstag ein internationales Krisentreffen zur Lage in Syrien begonnen. Auf Einladung des internationalen Sondergesandten Kofi Annan wollen die Außenminister der fünf UN-Vetomächte sowie Vertreter mehrerer arabischer Staaten über Möglichkeiten zur Rettung eines Friedensplans für das Land beraten.

