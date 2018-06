St. Petersburg (dpa) - Die Kurfürstliche Residenz in Schwetzingen ist mit ihrem Aufnahmeantrag in die Liste des Weltkulturerbes der Unesco vorerst gescheitert. Das Welterbe-Komitee stellte die Bewerbung in St. Petersburg zurück, damit die deutschen Behörden sie noch einmal überarbeiten können. Zuvor hatten auch Experten das historische Ensemble als nicht einzigartig genug bezeichnet. Dagegen war das Markgräfliche Opernhaus Bayreuth gestern als 37. deutsche Welterbe-Stätte aufgenommen worden.

