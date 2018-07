Hamburg (AFP) Ein Foto mit fünf vermummten Bundespolizisten, die vor der Residenz des deutschen Botschafters in Kabul mit einer Totenkopf-Flagge und Waffen posieren, sorgt im Berliner Innenministerium für Empörung. Wie der "Spiegel" in seiner neuen Ausgabe berichtet, halten die Männer die Flagge in die Kamera und posieren martialisch mit Schnellfeuergewehren - darunter auch eine Kalaschnikow, die nicht zu ihrer Ausrüstung gehört. Bei den Beamten handele es sich um Leibwächter des Botschafters, die zur 2008 im Bundespolizeipräsidium gegründeten Spezialeinheit "Schutzaufgaben in Krisengebieten" (SIK) zählten.

