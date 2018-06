München (AFP) Der juristische Streit um das Inzest-Verbot in Deutschland geht möglicherweise in eine neue Runde. Wie das Münchner Nachrichtenmagazin "Focus" am Sonntag vorab berichtete, will ein Mann aus Leipzig, der wegen sexueller Beziehungen mit seiner Schwester verurteilt worden war, nach Aussage seines Anwaltes nun vor die Große Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) ziehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.