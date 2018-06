London (dpa) - Der britische Premierminister David Cameron hat ein Referendum über das künftige britische Verhältnis zur Europäischen Union ins Gespräch gebracht. Im «Sunday Telegraph» schreibt Cameron, er sei bereit, ein solches Referendum in Erwägung zu ziehen. Der Premier warnte zugleich vor einem Austritt aus der EU. In der Union gebe es jedoch zu viel Bürokratie und zu viel Einmischung in Angelegenheiten, die den Nationalstaaten überlassen bleiben müssten. Cameron sprach sich dafür aus, weite Teile der EU-Gesetzgebung zu kassieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.