New York (dpa) - So geheimniskrämerisch war er nicht einmal als CIA-Agent in «Jagd auf Roter Oktober»: Alec Baldwin hat wieder geheiratet. Am Samstag trauten sich der 54-Jährige und seine 26 Jahre jüngere Verlobte, die Yogalehrerin Hilaria Thomas, in der New Yorker St. Patrick's Old Cathedral.

Laut «New York Post» ging die Geheimhaltung so weit, dass die geladenen Promis erst kurz vor der Trauung per SMS erfuhren, wo alles stattfinden sollte.

Baldwin («Wenn Liebe so einfach wäre») twitterte das Foto einer linken Hand mit einem dünnen goldenen Ehering. Dazu ein Gedicht von Emily Dickinson - mit dem Titel «Wiederauferstehung». Zehn Jahre zuvor hatte er sich, nach acht Jahren Ehe, eine wilde Scheidungsschlacht mit Kollegin Kim Basinger geliefert. Seine jetzige Frau hatte ein paar Stunden vor der Trauung nur getwittert: «Heute wird ein guter Tag.»

«Ich bin eingeladen. Aber mir wurde noch nicht gesagt, wo es stattfindet», hatte Baldwins Bruder Stephen noch am Tag vor der Hochzeit der «New York Post» gesagt. «Das ist alles, was ich sagen kann, denn Alec kann mir noch kräftig in den Hintern treten.» Der «Post» zufolge waren auch Mariska Hargitay, Woody Allen und viele Schauspieler von Baldwins Erfolgsserie «30 Rock» bei der katholischen Zeremonie in Downtown Manhattan mit dabei. Gekommen war auch Ireland, die nun 16 Jahre alte Tochter aus seiner Ehe mit Basinger.

Die Verlobung hatte nicht einmal drei Monate zuvor in Montauk an der Ostspitze Long Islands stattgefunden. Auf der Insel, deren westliches Ende den Großteil der Stadt New York bildet, sind die Baldwins aufgewachsen. Stephen Baldwin hatte Anfang April nur eine Nachricht seines Bruders auf sein Telefon bekommen mit einem Foto «von einer zarten Hand mit einem schönen großen Ring am Finger».

Für Baldwin hatte die Woche nicht besonders gut angefangen. Er hatte sich eine Handgreiflichkeit mit Fotografen geliefert - zum zweiten Mal innerhalb von ein paar Wochen. Zur Verlobung hatte er Reporter der «New York Daily News» per Twitter beschimpft, weil die sich anonym in den Yogakurs seiner Freundin geschlichen hätten. Die Zeitung merkte wiederum bissig an, dass Baldwins Jetzt-Ehefrau noch zur Schule ging, als seine erste Ehe scheiterte.

