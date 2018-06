Banjui (SID) - Rekordgewinner Ägypten ist zum zweiten Mal in Folge in der Qualifikation zum Afrika-Cup gescheitert. Ein 1:1 im Rückspiel in Banjui gegen die Zentralafrikanische Republik reichte nicht zum Weiterkommen. Das Hinspiel hatten die "Pharaonen" in Alexandria mit 2:3 verloren.

Für den neuen ägyptischen Chefcoach, den US-Amerikaner Bob Bradley, bedeutete das Aus einen herben Rückschlag. Der Vorgänger von US-Auswahlcoach Jürgen Klinsmann muss um seinen Job bangen. Ägypten gewann insgesamt siebenmal den Afrika-Cup.