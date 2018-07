Nürnberg (dpa) - Jamie Green hat den fünften Saisonlauf im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) gewonnen. Der Brite setzte sich am Sonntag nach 78 Runden auf dem Norisring vor den BMW-Piloten Martin Tomczyk aus Rosenheim und Bruno Spengler (Kanada) durch.

Green überholte Titelverteidiger Tomczyk erst in der letzten Runde und fuhr damit den zehnten Sieg in Folge für Mercedes auf dem Stadtkurs von Nürnberg ein. Auf regennasser Fahrbahn hatte es zahlreiche Kollisionen gegeben. So war der Gesamtführende Garry Paffett (Großbritannien) im Mercedes nach einem Dreher in der ersten Kurve nach dem Start auf Platz 19 zurückgefallen, schloss das Rennen jedoch noch als Vierter ab.