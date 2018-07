In den 90er Jahren wurde Alanis Morissette mit Songs wie «Ironic» zum Star der alternativen Rockmusik. Seitdem hat die kanadische Popsängerin mehr als 40 Millionen CDs verkauft, sieben Grammys gewonnen und weltweit ihre Fans begeistert. Nach vier Jahren Pause ist die 38-Jährige jetzt zurück. Im August präsentiert sie ihr neues Album «Havoc And Bright Lights». Zuvor steht sie bei ihrer Tour wieder in Europa auf der Bühne. Ihr einziges Deutschlandkonzert gibt sie am 10. Juli in Berlin.

