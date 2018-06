Berlin (dpa) - Aus Protest gegen neue Tarife der Gema haben rund 600 Clubs und Diskotheken in Deutschland für fünf Minuten die Musik abgedreht. Gestern Nacht um fünf vor Mitternacht warnten sie mit ihrer Aktion vor möglichen Konsequenzen der neuen Regelung. Der Präsident des Diskothekenverbands, Ulrich Weber, sagte, durch die neuen Tarife der Verwertungsgesellschaft geraten die Unternehmen in eine wirtschaftliche Schieflage. Diskotheken sollen für ihre Musiknutzung künftig zehn Prozent des Eintritts an die Gema zahlen.

