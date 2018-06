Köln (SID) - Zum Abschluss der EM in Polen und der Ukraine treffen im Finale Titelverteidiger Spanien und Deutschland-Bezwinger Italien in Kiew aufeinander. Der portugiesische Schiedsrichter Pedro Proença pfeift die Partie um 20.45 Uhr an.

Am Schlusstag der Leichtathletik-EM in Helsinki stehen insgesamt zwölf Entscheidungen auf dem Programm. Gute Medaillenchancen werden Diskuswerferin Nadine Müller und der 4x100m-Staffel der Frauen eingeräumt. Ebenso dem Stabhochsprungtrio Malte Mohr, Raphael Holzdeppe und Björn Otto sowie Weitspringer Sebastian Bayer.

Nach seinem Sieg im Prolog nimmt der Schweizer Fabian Cancellara als Träger des Gelben Trikot die erste Etappe in Angriff. Dabei ist das Fahrerfeld über 198 Kilometer von Lüttich nach Seraing unterwegs.

Am Norisring steht der fünfte Saisonlauf der DTM auf dem Programm. Der britische Mercedes-Pilot Gary Paffett nimmt das Rennen um 13.30 Uhr von der Pole Position in Angriff.