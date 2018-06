München (dpa) - Die heftigen Gewitter in der Nacht haben in Bayern für Behinderungen im Bahnverkehr gesorgt. Zahlreiche Bäume stürzten in die Gleise und die Oberleitungen, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Betroffen war vor allem der Regionalverkehr in Schwaben und Franken. Aber auch im Fernverkehr gab es Probleme. Die Strecke München-Stuttgart bleibt voraussichtlich bis zum Mittag gesperrt. Züge wurden umgeleitet, es kam zu Verspätungen. Techniker sind im Einsatz, um die Oberleitungen zu reparieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.