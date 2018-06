Augsburg (dpa) Unwetter haben in der Nacht im Süden und Osten Deutschlands schwere Schäden angerichtet und mindestens ein Todesopfer gefordert. In Bayern wurde auf der Bundesstraße 16 zwischen Gundelfingen und Günzburg eine Autofahrerin von einem entwurzelten Baum erschlagen. In Baden-Württemberg erlitten mindestens 17 Menschen Verletzungen, etwa durch Unfälle oder umherfliegende Gegenstände. In Südwestsachsen stürzten Bäume um, Straßen wurden überflutet. In Berlin musste die Feuerwehr innerhalb einer Stunde zu rund 200 Einsätzen ausrücken.

