Frankfurt/Main (dpa) - Der Aufwärtstrend am deutschen Aktienmarkt hat zunächst auch in der neuen Woche angehalten. Der Dax stabilisierte sich am Montagnachmittag auf dem höheren Niveau und notierte 1,03 Prozent höher bei 6482 Punkten.

Der MDax legte um 0,88 Prozent auf 10 435 Punkte zu , der TecDax gewann 1,24 Prozent auf 753 Punkte.

Nach einer leichteren Eröffnung hätten über den Erwartungen ausgefallene Konjunkturdaten für die Eurozone die Indizes ins Plus befördert, hieß es aus dem Markt. Den Angaben zufolge stagnierte der Einkaufsmanagerindex im Juni, während Experten mit einem Rückgang gerechnet hatten. Die Markteuphorie nach dem Brüsseler EU-Gipfel am Freitag habe sich abgekühlt, stütze aber nach wie vor, sagte Marktstratege Ishaq Siddiqi von ETX Capital.

Interessant werde in den kommenden Tagen die Entwicklung der Marktpsychologie, die besonders von den Notenbanken und ihren Zinsentscheidungen beeinflusst werden dürfte, sagte Analyst Cameron Peacock von IG Markets. LBBW-Investmentanalyst Bernd Fernow sieht nach dem Gipfel nun die Europäische Zentralbank (EZB) am Zug. «Die jüngsten Äußerungen aus dem Euro-Tower haben Hoffnungen auf eine Zinssenkung am kommenden Donnerstag geweckt», sagte Fernow. Sollte die EZB passiv bleiben, könnte dies die Börsen enttäuschen. Auf der Agenda stehen am Montagnachmittag noch einige Konjunkturdaten aus den USA wie der ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes und die Bauausgaben.

Aus Branchensicht standen wie bereits am Freitag Bankentitel im Mittelpunkt des Kaufinteresses. Sie profitierten indirekt von der auf dem EU-Gipfel beschlossenen Schaffung einer unabhängigen gemeinsamen Bankenaufsicht. Diese gilt als Voraussetzung dafür, dass sich marode Banken künftig direkt aus Mitteln der Rettungsfonds rekapitalisieren können. Deutsche Bank und Commerzbank verteuerten sich zuletzt um 2,00 respektive 2,62 Prozent. Aareal Bank waren mit plus 6,61 Prozent MDax-Spitzenreiter.

Am unteren Ende des Dax bewegten sich Linde, die um 2,49 Prozent nachgaben. Ein unerwartet hohes Kaufgebot für den US-Sauerstoffgeräte-Hersteller Lincare lastete Händlern zufolge auf dem Kurs. Nach der zunächst gescheiterten Übernahme durch den Medizinkonzern Fresenius sackten die Titel von Rhön-Klinikum am MDax-Ende um 8,24 Prozent ab. Fresenius hatte eingeräumt, das Ziel, mindestens 90 Prozent plus eine Aktie von Rhön zu erwerben, verfehlt zu haben.

Am Rentenmarkt stieg die durchschnittliche Rendite der börsennotierten Bundeswertpapiere auf 1,33 (Freitag: 1,31) Prozent. Der Rentenindex Rex kletterte um 0,49 Prozent auf 133,44 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,16 Prozent auf 141,12 Punkte. Der Euro erhöhte sich leicht. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2593 (Freitag: 1,2590) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7941 (0,7943) Euro.