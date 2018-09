Berlin (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck fliegt heute zu einem kurzen Antrittsbesuch nach Frankreich. In Paris wird er sich am Abend mit Präsident François Hollande treffen, im Anschluss ist ein gemeinsames Abendessen geplant. Der Besuch soll nur etwa drei Stunden dauern. Gauck hat seit seinem Amtsantritt im März bereits Polen, Schweden, die Niederlande, Italien und Israel besucht. Auch bei EU und Nato in Brüssel und Straßburg war er zu Gast.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.