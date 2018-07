Berlin (AFP) Auch immer mehr Raucher befürworten qualmfreie Gaststätten. In einer am Montag veröffentlichten Umfrage im Auftrag des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) in Heidelberg sprachen sich Anfang 2012 51 Prozent der Raucher und damit erstmals eine knappe Mehrheit für eine rauchfreie Gastronomie aus. 2011 waren dies erst 45 Prozent.

