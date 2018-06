Berlin (AFP) Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) hat Respekt für den Rückzug des Bundesverfassungsschutz-Präsidenten Heinz Fromm geäußert. "Ich respektiere die persönliche Entscheidung von Herrn Präsident Fromm, jetzt in den Altersruhestand treten zu wollen", erklärte Friedrich am Montag in Berlin. Die Umstände von Fromms Rückzug nach den Ermittlungspannen im Fall der Neonazi-Zelle NSU dürften nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) unter Fromms Leitung "erhebliche Erfolge für die Sicherheit in diesem Land erreicht hat".

