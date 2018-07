Nürnberg (AFP) In den Wochen der Fußball-Europa-Meisterschaft in Polen und der Ukraine haben deutsche Verbraucher deutlich mehr Fernsehgeräte gekauft als üblich. In der ersten EM-Woche seien 59 Prozent mehr Fernseher über die Ladentheke gegangen als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, teilte in Nürnberg die Gesellschaft für Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik (GFU) mit. In der zweiten EM-Woche hätten die Fernseherverkäufe 38 Prozent über dem Vorjahreswert gelegen.

