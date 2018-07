Frankfurt/Main (AFP) Nordrhein-westfälische Sparkassen nutzen fortan für ihre Finanzgeschäfte Dienstleistungen der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Deren Verwaltungsrat und Trägerversammlung hätten endgültig beschlossen, dass die Helaba zum 1. Juli das Sparkassen-Zentralgeschäft der zerschlagenen WestLB übernehme, teilte die Landesbank am Montag in Frankfurt am Main mit. Damit wird die Landesbank zur Verbundbank für die 106 Sparkassen in Nordrhein-Westfalen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.