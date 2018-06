Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der französische Präsident François Hollande wollen gemeinsam an die Aussöhnung ihrer Länder nach dem Zweiten Weltkrieg erinnern. Die beiden Politiker wollen am kommenden Sonntag gemeinsam die Kathedrale der nordfranzösischen Stadt Reims besuchen, wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin ankündigte. Dort hatten ihre Vorgänger Konrad Adenauer und Charles de Gaulle vor genau 50 Jahren mit einem gemeinsamen Messebesuch ihre persönliche Verbundenheit und ihren Willen zur Versöhnung bekundet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.