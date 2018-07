München (AFP) Die Kraftstoffpreise in Deutschland haben sich im Juni merklich verringert. Super-E10 verbilligte sich binnen eines Monats um 4,9 Cent pro Liter auf durchschnittlich 1,551 Euro, wie der ADAC in München am Montag mitteilte. Bei Diesel seien die Preise noch deutlicher gefallen: Ein Liter Diesel kostete demnach im vergangenen Monat 1,404 Euro, 5,5 Cent weniger als noch im Mai. Für Dieselfahrer war der Juni laut ADAC damit der bislang billigste Monat dieses Jahres.

