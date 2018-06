Nürnberg (AFP) Die Beschäftigungschancen von Hartz-IV-Empfängern können einer Studie zufolge durch Ein-Euro-Jobs zumindest mittelfristig erhöht werden. Deutlich größer sind die Chancen aber noch, wenn Arbeitslose in der sogenannten Entgeltvariante beschäftigt werden, wie aus einer am Montag vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg veröffentlichten Studie hervorgeht. Beide Maßnahmen sollen vor allem Langzeitarbeitslose wieder an den Arbeitsmarkt heranführen.

