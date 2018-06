Sankt Petersburg (AFP) Die UN-Kulturorganisation UNESCO hat weltweit 26 Stätten neu in die Liste des Welterbes aufgenommen, darunter das Markgräfliche Opernhaus in Bayreuth und die Geburtskirche von Jesus und der Pilgerweg in Bethlehem. Zum Abschluss kürte das Welterbekomitee in Sankt Petersburg den russischen Naturpark Lena-Felsen in der sibirischen Taiga, wie die UNESCO am Montag mitteilte. Die Lena-Felsen säumen wie gigantische Kalkstein-Säulen über eine Strecke von etwa 80 Kilometer das Flussufer. Insgesamt lagen dem Komitee in diesem Jahr 33 Nominierungen vor.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.