Berlin (AFP) Verfassungsschutzchef Heinz Fromm gibt sein Amt vorzeitig ab. Fromm werde auf eigenen Antrag hin zum 31. Juli in den vorzeitigen Ruhestand versetzt, teilte das Bundesinnenministerium am Montag in Berlin mit und bestätigte damit vorhergehende Informationen aus Parlamentskreisen. Wegen der Vernichtung von Akten über Rechtsextremisten war der Bundesverfassungsschutz in den vergangenen Tagen zum Ziel scharfer Kritik aus allen Parteien geworden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.