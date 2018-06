Hannover (SID) - Der frühere Eishockey-Meister Hannover Scorpions setzt auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Stürmer Andreas Morczinietz. Wie der Hauptrunden-Letzte der abgelaufenen DEL-Saison am Montag mitteilte, verlängerte der 34-Jährige seinen Vertrag um ein Jahr. Der Flügelstürmer hatte in der vergangenen Spielzeit 25 Scorerpunkte (7 Tore, 18 Assists) für die Scorpions erzielt.