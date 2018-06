Köln (dpa) - Beim Rückzug von Verfassungsschutz-Präsident Heinz Fromm handelt es sich nach einer Erklärung seiner Behörde nicht um einen Rücktritt. Fromm habe weder um Entlassung gebeten noch ein Rücktrittsgesuch eingereicht. Er habe um eine Versetzung in den Ruhestand gebeten, sagte eine Sprecherin des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Laut Bundesbeamtengesetz sei mit 63 Jahren ein Ausscheiden aus Altersgründen möglich. Darum habe Fromm Innenminister Hans-Peter Friedrich am Morgen gebeten. In der Behörde hatte es schwere Pannen bei der Aufklärung der Neonazi-Morde gegeben.

