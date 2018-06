Berlin (dpa) - Nach den Pannen bei der Aufklärung der Neonazi-Morde tritt Verfassungsschutzpräsident Heinz Fromm zurück. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich nahm die Bitte des 63-Jährigen auf Versetzung in den Ruhestand zum 31. Juli an. Das teilte ein Ministeriumssprecher mit. Einen Nachfolger gibt es noch nicht. Der neue Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutzes werde in einem «ordentlichen Verfahren» bestimmt. Der Minister wolle sich im Laufe des Tages noch selbst äußern. Auch Fromm will nach Angaben des Innenministeriums eine persönliche Erklärung abgegeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.