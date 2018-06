Bremen (SID) - Der für ein Jahr von Bayern München ausgeliehene Stürmer Nils Petersen hat sich für die kommende Saison beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen keine feste Zahl an Toren vorgenommen. "Ich möchte möglichst bei allen 34 Spielen dabeisein und der Mannschaft helfen. Ob durch Tore, Vorlagen oder Mitarbeit in der Abwehr ist mir ganz egal", sagte der 23-Jährige am Montag bei seiner Präsentation in der Hansestadt.

Die Norddeutschen haben den vor einem Jahr von Energie Cottbus zum deutschen Rekordmeister gewechselten Torjäger für zwölf Monate ausgeliehen - ohne Kaufoption. Petersen, der in der abgelaufenen Spielzeit nur sporadisch zum Einsatz kam, ist vertraglich noch bis 2015 an den Vize-Meister gebunden.

Werder-Geschäftsführer Klaus Allofs kündigte an, noch einen weiteren Angreifer verpflichten zu wollen. Zuletzt wurde über einen Transfer des Ex-Hamburgers Eljero Elia, derzeit in Diensten von Juventus Turin, spekuliert. Die Bremer beginnen am Donnerstag (10.00 Uhr) mit den Vorbereitungen auf die neue Saison.